ИА «Ореанда-Новости» В Тунисе на 93-м году жизни умер президент республики Аль-Баджи Гаид ас-Себси.

Ранее появились сообщения о госпитализации политика. В течение последних нескольких месяцев ас-Себси неоднократно обращался к врачам за помощью.

Аль-Баджи Гаид ас-Себси получил образование в Париже. Затем работал адвокатом.

После того как Тунис стал независимым в 1956 году, ас-Себси стал советником премьер-министра, затем занимал различные посты: был главой сыскной полиции, министром внутренних дел, министром обороны, возглавлял дипломатическое ведомство.

После первой Жасминовой революции 1987 года ас-Себси был назначен послом в Германии, затем – спикером Палаты представителей. После второй Жасминовой революции 2011 года он стал премьер-министром.

Возглавив Тунис в 2014 году, ас-Себси стал вторым самым пожилым президентом после главы Зимбабве Роберта Мугабе.