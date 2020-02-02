ИА «Ореанда-Новости». Вероника Скворцова назвала главные успехи, которых достигла на посту главы Минздрава.

Бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова перечислила свои главные достижения на посту главы Минздрава. Так, политик упомянула снижение потребления алкоголя в стране и уменьшение табакокурения. Об этом Скворцова заявила в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Экс-министр заявила, что успехом увенчалась борьба с потреблением алкоголя, так как этот показатель снизился почти в два раза. Также на треть удалось снизить табакокурение.

Скворцова подчеркнула, что не удалось реализовать лишь то, на что не было ресурсов.

Вероника Скворцова занимала пост главы Минздрава РФ с мая 2012 года. В январе 2020 года она уступила место Михаилу Мурашко.