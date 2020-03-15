ИА «Ореанда-Новости». Тело предполагаемого снайпера, 24-летнего мужчины, было найдено в Москве.



Мужчина не выходил на связь несколько дней и его друг решил проверить его квартиру. Двери были закрыты, поэтому мужчина пролез в кухонное окно. На полу кухонной комнаты он и нашёл тело своего друга.

Нужно отметить, что на теле обнаружено ранение, однако официальных данных пока нет. Сейчас проверяют несколько версий, в том числе и версию самоубийства.