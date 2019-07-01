ИА «Ореанда-Новости». На интервью информационному изданию «Левый берег» глава украинской службы безопасности предположил, что встреча Путина и Зеленского поможет в решении многих спорных вопросов, в частности с освобождением людей в Донбассе. Потому что это, по его мнению, можно решить только через внутреннее влияние с помощью приказа лидера страны.

Также Александр Данилюк отметил, что встречу будет тяжело организовать по ряду причин: разные политические взгляды, опыт и системы власти. Однако, несмотря на это, в какой-то момент им придется встретиться, пусть сейчас не существует такой возможности.