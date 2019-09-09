Собянин высказался об итогах выборов в Московскую городскую думу
ИА «Ореанда-Новости» Глава администрации города Москвы Сергей Собянин прокомментировал итоги выборов в Московскую городскую думу, которые состоялись в единый день голосования 8 сентября.
Политик отозвался о них как о «самых эмоциональных за всю последнюю историю». По его словам, состав законодательного органа столицы стал политически разнообразным и это должно пойти ему на пользу.
«В каждом округе за мандаты боролись в среднем почти по пять кандидатов. Страсти были нешуточные», – написал Собянин на своей странице в Twitter. «Поздравляю всех избранных депутатов. Надеюсь, на конструктивную работу на благо нашего любимого города и москвичей», – заключил мэр.По данным Московского избиркома, самовыдвиженцы получат 24 мандатов, КПРФ – 14. В городской думе также будут присутствовать представители политических партий «Справедливая Россия» и «Яблоко».
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