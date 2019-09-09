ИА «Ореанда-Новости» Глава администрации города Москвы Сергей Собянин прокомментировал итоги выборов в Московскую городскую думу, которые состоялись в единый день голосования 8 сентября.

Политик отозвался о них как о «самых эмоциональных за всю последнюю историю». По его словам, состав законодательного органа столицы стал политически разнообразным и это должно пойти ему на пользу.

«В каждом округе за мандаты боролись в среднем почти по пять кандидатов. Страсти были нешуточные», – написал Собянин на своей странице в Twitter. «Поздравляю всех избранных депутатов. Надеюсь, на конструктивную работу на благо нашего любимого города и москвичей», – заключил мэр.

По данным Московского избиркома,