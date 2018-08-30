ИА «Ореанда-Новости». Соединённые Штаты ввели послабления на ввоз алюминия и стали из Южной Кореи, Бразилии и Аргентины, однако при этом сохранили ограничения для европейских стран – такое поведение эксперты трактуют как попытку Америки продавить свои интересы, подавая сигнал крупным игрокам, таким как Евросоюз и Китай. Однако, политологи не исключают, что послабления могут быть связаны и с обострением внутренней борьбы, развернувшейся в преддверии промежуточных выборов в США.

В Министерстве торговли Соединённых Штатов уточнили также, что Южная Корея и Бразилия будут иметь особые условия для экспорта стали, а Аргентина — для экспорта стали и алюминия. Теперь, в случае нехватки стали на американских рынках или в случае её ненадлежащего качества, страна может рассчитывать на поставки из вышеперечисленных государств. Министр торговли Уилбур Росс пояснил, что Дональд Трамп таким способом оказывает поддержку американским рабочим и бизнесу, действуя в целях защиты национальных интересах государства – теперь министерство может ослаблять тарифы и квоты.

Именно глава Минторга будет принимать решение о предоставлении квот. Он должен будет согласовать свои действия также с главами Госдепартамента, Минфина, Минобороны и рядом других чиновников.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал действия американского лидера, заявив, что для Вашингтона такой метод ведения международных дел можно назвать традиционным: сначала заявляется высокая позиция, потом предпринимается попытка всех продавить, после чего для особо отличившихся в сотрудничестве вводятся некоторые исключения, чтобы показать другим, что они тоже могут на них рассчитывать при благоприятном стечении обстоятельств.

Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин также видит в действиях Дональда Трампа определённый посыл. На его взгляд, уступки не нацелены на создание благоприятных условий для определённых стран. Их истинная цель – подать сигнал другим государствам о том, что ослабление санкций возможно, если выполнять условия, продиктованные Соединёнными Штатами.