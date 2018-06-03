ОРЕАНДА-НОВОСТИ. МВД России не подтвердило недавно опубликованную в СМИ информацию о более 1.5 миллионе паспортов россиян, которые могут оказаться недействительными. В их заявлении сказано, что данная информация не нашла должного подтверждения и является фейком. Пресс-центр МВД России так же заявил, что количество документов со штампом недействителен значительно меньше, чем было объявлено в медиа.

Скорее всего вся эта буча заварилась в связи с сервисом проверки действительности паспортных данных, который существует на сайте МВД. Возможно, некоторые люди не совсем правильно воспользовались предоставленной услугой в связи с чем им выдалась информация о недействительности их документа. Впрочем, как заявили в МВД, этот сайт предназначен лишь для предоставления информации о работе с документами и полученный там результат не является сколь ни будь юридически значимым. Так что люди, которые ввели там свои данные не потеряют свои паспорта. Если кто и хочет проверить действительность своего паспорта, то для этого есть подразделение по вопросам миграции МВД. Так же существует возможность проверки через Единый портал услуг. Эти организации пользуются специальной единой базой данных, с помощью которой и осуществляется достоверная проверка документов.

Еще одной причиной такого недоразумения могла стать особенность системы проверки действительности паспортов. Сведенья о документах выданных с 1997 по 2006 год находятся в другой базе ФМС. Паспорта, выданные с 2006 года, находятся в новой базе «ЕАИС Российский паспорт», а все получение до, нет. Ввиду загруженности системы она начала выдавать неправильные данные и все паспорта не входящие в «ЕАИС» она признала недействительными.

До этого в СМИ писали, что более 1.5 миллионов паспортов по ошибке были признаны недействительными, введу технической неисправности во время перемещения данных в единую базу. Такие же сообщения с завидной регулярностью стали появляться в соцсетях, пользователи которых писали, что при приеме в банке они обнаруживали, что их паспорт считается недействительным.