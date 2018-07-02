



ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Граждане Российской Федерации отнеслись с неодобрением к последним решениям Владимира Путина, что повлияло на резкое падение рейтинга президента страны.

О новой пенсионной реформе в России поговаривали давно, однако население до последнего момента не верило в реализацию столь непопулярного проекта. И вот премьер-министр страны Дмитрий Медведев сообщил о реформировании пенсионного законодательства 14 июня 2018 года, а уже на следующий день рейтинг действующего президента резко пополз вниз. Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные, согласно которым до сообщений о повышении пенсионного возраста деятельность Владимира Путина одобряли 78 % населения России, а на следующий день, после того, как пресса опубликовала информацию об увеличении пенсионного возраста, негативная оценка деятельности правительства снизила рейтинг президента до 70 %. А рейтинг правительства и Дмитрия Медведева упал до 37 % и 30 % соответственно. Сегодня уровень положительной оценки президента приблизился к его рейтингу 2013 года.





Резкое неодобрение вызвал также и рост цен на топливо. За последние 4 месяца бензин подорожал более, чем на 7 %. По данным Фонда «Общественное мнение» за несколько июньских дней рейтинг президента упал до 54%.





После последних действий власти по стране прокатилась волна протестных выступлений. В городах, которые обошёл стороной чемпионат мира по футболу, граждане страны выступили против повышения пенсионного возраста. Жители Иркутска, Владивостока, Оренбурга, Краснодара, Омска, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска и Архангельска публично высказали своё неодобрение относительно решения правительства. Больше всего людей на митинг собралось в Омске. Там, по разным оценкам, участие в акции протеста приняли от 3 до 5 тысяч человек. О своём несогласии с пенсионной реформой говорят практически все партии, находящиеся в оппозиции. Более 2 миллионов граждан поставили свою подпись в петиции на портале Change.org и ещё 100 тысяч человек подписались под петицией на сайте Российской общественной инициативы. По словам представителя Кремля, президент Владимир Путин не принимает участие в обсуждении пенсионного законопроекта.





Президент России также выбыл с первого места в мировом рейтинге наиболее влиятельных людей. На первой позиции он находился там с 2013 года.