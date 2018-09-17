ИА «Ореанда-Новости». Джордж Сорос, известный олигарх и политический активист, на своём последнем выступлении на заседании Европейского совета по международным отношениям в Париже, сделал заявление о том, что «всё, что могло пойти не так – пошло не так» и мир находится на пороге масштабного финансового кризиса, которого никто не в силах избежать в силу распространения глобализации. По его мнению, на данный момент ситуация такова, что в ближайшем будущем не предвидится никаких намёков на улучшение положения.

Несмотря на то что Сорос никогда не был поклонником России, он в своей речи указал на виновника торжества – лично Дональда Трампа, приложившего руку к развалу трансатлантического союза между Соединёнными Штатами и Евросоюзом. Активист выразил мнение, что данный союз, некогда определивший судьбу послевоенного мира, уже уничтожен.

Сорос считает, что американскому лидеру удалось добиться невозможного в своей политической карьере: ошеломить не только Европу, но и весь мир тем, что фактически убедил западное экспертное сообщество в том, что средоточие мирового зла находится не в России и что в мире есть хотя бы одна глобальная проблема, автором которой не оказался бы Владимир Путин. И, судя по достаточно воинственной риторике президента, на достигнутом он не остановится.

В ходе своего выступления он выразил уверенность в том, что ЕС переживает угрожающе тяжёлый кризис, выбраться из которого у него шансов практически нет и который, скорее всего, приведёт его к распаду – это «жестокая реальность».

По версии американского олигарха, у Евросоюза есть три главные проблемы: территориальная дезинтеграция (выход Великобритании), неправильная экономическая политика (все меры, принятые позже 2008 года, и попытка Германии принудительно заставить другие страны альянса жить по средствам) и кризис беженцев.

Россия противоречит позиции Сороса в том, что считает: страны всегда имеют право отстаивать свои собственные интересы, а не сомнительные идеалы «Еропейского проекта». И, судя по тому, как сильно европейские лидеры, пытаются срочно наладить отношения с Владимиром Путиным, Европа постепенно отвыкает от желания защищать «интересы Сороса» и возвращается к необходимости отстаивать собственные интересы.