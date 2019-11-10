ИА «Ореанда-Новости» На семинаре для заместителей губернаторов по внутренней политике был представлен рейтинг доверия граждан к президенту страны и губернаторам.

В отношении первого из показателей наиболее неблагоприятная ситуация зафиксирована в Архангельской области и Хабаровском крае. В пятерку лидеров по уровню доверия главе государства вошли Крым, Чечня, Брянская и Липецкая области.

Что касается доверия к региональным лидерам, наиболее высокие показатели зарегистрированы в Ингушетии, Курганской и Курской областях. Хуже всего дело обстоит в Архангельской области, Еврейской автономной области, Иркутской области, в Республике Коми и Красноярском крае.