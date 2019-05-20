ИА «Ореанда-Новости» Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины, произнеся слова присяги народу страны.

Инаугурация состоялась на торжественном заседании однопалатного парламента Украины – Верховной рады.

«Я, Владимир Зеленский, волей народа избранный президентом Украины, вступая на этот высокий пост, торжественно присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими делами защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе отчизны и благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире», – говорится в тексте присяги, которую Зеленский принёс, положив руку на Конституцию Украины и Пересопницкое Евангелие.

После этого ему были вручены официальные символы власти: знак президента в форме орденской цепи, гербовая печать и булава. Глава Конституционного суда Украины официально объявил о занятии поста главы государства Владимиром Зеленским.

Затем Зеленский заявил, что он распускает Верховную раду, и призвал правительство страны уйти в отставку.