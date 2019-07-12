ИА «Ореанда-Новости» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что по инициативе украинской стороны состоялся первый телефонный разговор российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

Песков рассказал, что политики обсудили вопросы урегулирования конфликта на юго-востоке Украины и взаимодействия по «возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц». Кремлёвский пресс-секретарь отметил, что Путин и Зеленский договорились о продолжении этой работы на уровне экспертов и обсудили возможность продолжения диалога между двумя странами в «нормандском формате».

Представители пресс-службы Зеленского сообщили, что в разговоре были затронуты вопросы о возвращении на родину военных моряков, а также «других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ», и о продолжении переговоров в «нормандском формате».