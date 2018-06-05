Ореанда-Новости. В ближайшие 10 дней правительство Турции и США начнут реализовывать дорожную карту по выводу войск курдов Сирии из Манбиджа, так сообщил в своём докладе глава Министерства Иностранных дел Турции Мевлют Чавошоглу. Дорожная карта была согласована с государственным секретарём Соединённых Штатов на встрече в Вашингтоне.

Министр заявляет, что в ближайшие дни будет начата подготовительная работа по данному соглашению. Будут обговорены сроки вхождения войск в Манбиджу, способ мониторинга, а также дальнейшее управление регионом. Также Чавошоглу отметил необходимость блюсти нормы этнического состава. Он подтвердил, что США множество раз нарушали обещание по выводу YPG, поэтому повторное невыполнение обязательств после утверждения этой карты могут окончательно испортить их отношения.

По словам турецкого представителя, дорожная карта будет содержать три этапа. Подразумевается, что члены YPG сдадут оружие, к тому же такая практика содействия как между Турцией и Америкой по Манбиджу предположительно будет применена и в других городах Сирии.

Международные взгляды этих стран сегодня расходятся потому, что правительство Соединенных штатов оказывало поддержку YPG, которую в свою очередь в Турции принято считать террористической организацией. США же оправдывает себя тем, что борется таким образом с другой террористической организацией «Исламским государством». До этого турецкое правительство множество раз высказывало свои обвинения в сторону США относительно несдержанных обещаний по выводу YPG из сирийского города. YPG - расшифровываются, как отряды народной самообороны. Это основная вооружённая часть Серийских демократических сил.

Также Мевлют Чавошоглу заявил, что данная дорожная карта не станет альтернативным относительно совместной политики с Российской Федерацией. Он сказал о режиме перемирия с Ираном и Россией. И отметил, что эти действия не являются конкурирующими между собой. Турция лишь пытается избавить от террористов некоторые районы по его словам. Министр утверждает, что Турция ничего не собирается скрывать от нашего правительства.