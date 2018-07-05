ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Министерстве труда общественный совет поддержал проект по повышению пенсионного возраста, но при условии, что будут проработаны возможные риски на рынке труда и в сфере здравоохранения. Также это позволит на тысячу рублей поднять размер пенсий. Сделать это нужно именно сейчас, потому что выросла продолжительность жизни. Такой вывод сделали на заседании, сообщили в пресс-службе ведомства.

По мнению членов общественного совета, пенсионный возраст можно повысить, если проработают все возможные риски, подчеркнул министр Макисим Топилин. По мнению главы Минтруда, это повышение возраста необходимо сделать именно сейчас. В ведомстве отметили, что показатели продолжительности жизни и состояние пенсионной системы являются к этому предпосылками.

По последним данным Росстата, в России продолжительность жизни россиян будет расти, так к моменту завершения реформы в 2024-м году средняя продолжительность жизни мужчины составит 72,3 года, у женщин больше почти на десять лет – 82,1 года. Также наступил момент, когда трудоспособных людей в стране катастрофически мало и этот показатель сокращается, что негативно влияет на рынок труда – рабочей силы не хватает.

Топилин уверен, что целью этой реформы стала необходимость повышения уровня пенсионного обеспечения россиян. По его словам, повышение возраста позволит гражданам увеличить размер пенсий. Он даже назвал сумму – в среднем на одну тысячу рублей в год.

Напомним, повышение возраста не касается тех, кто уже находится на заслуженной пенсии. Также исключением являются люди, занятые в тяжёлых и вредных условиях труда, и те, кто выходит на отдых по социальным мотивам.

Планируется, что нововведения вступят в силу уже с 2019 года. Повышать пенсии будут поэтапно, но при этом стоит отметить, что проект не вызвал одобрения у ряда россиян и депутатов. Статистика показывает, что после озвучивания нового законопроекта, власти России начинают терять рейтинги и одобрение у граждан. Эксперты это связывают именно с пенсионной реформой.



