ИА «Ореанда-Новости» Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что глава государства никогда не пойдёт на уступки по решению ситуации с Крымом в обмен на урегулирование конфликта на юго-востоке страны.

«Зеленский никогда не пойдёт на размен Крыма на Донбасс и наоборот. Как это ни назови, это всё равно было бы ошибкой. Это было бы предательством граждан Украины, которые сохраняют паспорта, как бы рискованно это ни было», – сказал Потураев.

Ранее бывший президент Украины Пётр Порошенко, отвечая на вопрос о том, «может ли новая власть разменять Крым на разрешение ситуации в Донбассе», заявил, что такой исход возможен.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал по этому поводу, что Зеленскому следует обсуждать проблему Донбасса с его жителями, а что касается Крыма, здесь нет и предмета для обсуждения.