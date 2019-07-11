ИА «Ореанда-Новости» Советник президента Украины Владимира Зеленского, кандидат в депутаты от президентской партии «Слуга народа» Никита Потураев выступил с инициативой переименовать русский язык в «российский», а Россию называть «Московией».

Политик заявил, что помимо прочего он является «филологом». Он указал на то, что «украинский русский» язык отличается от «русского русского» языка. «Это видно: он уже отличается грамматически, лексически, не в смысле даже суржика», – сказал Потураев. «Украинский русский» язык, по его мнению, «теперь вообще другой». «Моя… точка зрения, что мы вообще его должны переименовать. Например, сказать, что у нас русский язык, а там – российский», – заключил советник президента.

Потураев подчеркнул, что в настоящее время на Украине есть государственный украинский язык и языки национальных меньшинств, в том числе русский. «Давайте его так и назовем – русский язык. У нас же русинский есть в Закарпатье, будет ещё и русский, а у тех пусть будет российский. Почему мы боимся? Это же все проактивная история. Можем вообще начать их на своих картах называть Московия. Что нам мешает?» – предложил политик.