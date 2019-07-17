ИА «Ореанда-Новости» Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин выступил с инициативой дополнить Конституцию страны нормами, в соответствии с которыми национальное правительство должно отчитываться перед депутатами парламента.

Политик отметил, что уже внесённые в Основной закон изменения направлены на обеспечение более строгого баланса ветвей власти и новации продемонстрировали свою эффективность: возросли не только ответственность кабинета министров, но и качество власти в целом, парламентский контроль над принимаемыми решениями стал действеннее.

По мнению Володина, теперь «необходимо идти по этому пути дальше». Он предложил «дополнительно детализировать нормы отчёта правительства перед парламентом по вопросам, поставленным Государственной думой, в том числе в части оценки деятельности отдельных министерств».