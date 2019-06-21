ИА «Ореанда-Новости» Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе сообщил, что спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе подал в отставку. «Принятое решение является ответственностью перед народом», – сказал по этому поводу генсек.

20 июня в Тбилиси начались многочисленные акции протеста. Столицу Грузии посетила делегация депутатов российской Государственной думы. Одно из мероприятий проходило в здании национального парламента, и представители оппозиции сорвали его, потребовав выдворить россиян из страны.

Затем в центре города начались демонстрации. Собравшиеся закидали яйцами и бутылками гостиницу, в которой находились члены делегации из России. Оппозиционеры, поддерживаемые тысячами людей, приступили к штурму здания парламента.