ИА «Ореанда-Новости». Партия «Справедлива Россия» временно остановит свою политическую деятельность. Об этом сообщил глава справороссов Сергей Миронов. Он выступил с обращением к членам партии перед журналистами.

Партия намерена переориентировать свои силы для того, чтобы помочь населению и медицинским работникам в условиях распространения коронавируса, заявил Миронов. Глава СР призвал членов партии отказаться от политической работы и направить свои силы на реальную поддержку граждан, которые нуждаются в помощи из-за пандемии.

Миронов также добавил, что нынешняя ситуация с коронавирусом является непростой, однако он уверен, что России удастся победить данную напасть.