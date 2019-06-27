ИА «Ореанда-Новости» Исполняющий обязанности министра обороны США Марк Эспер заявил, что США и НАТО не намерены разворачивать новые ядерные ракеты наземного базирования на территории Европы.

Представитель Пентагона сообщил об успешных переговорах с членами Группы ядерного планирования НАТО и Североатлантического совета, на которых обсуждались «продолжающиеся нарушения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности» (ДРСМД). «Мы не хотим новой гонки вооружений», – написал Эспер по поводу принятого решения. Политик подчеркнул, что Североатлантический альянс по-прежнему преследует цель «гарантировать, что наши сдерживание и защита остаются надёжными».

Ранее об отказе расширения ядерного арсенала в Европе заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.