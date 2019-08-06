ИА «Ореанда-Новости» Глава министерства обороны США Марк Эспер заявил, что Вашингтон выступает против «любого одностороннего вторжения Турции» на северные территории Сирии.

Находясь в Токио, чиновник сказал, что в Белом доме собираются предотвратить проведение военных операций турецкой армии в Сирии, поскольку «такие действия Турции стали бы неприемлемыми» и могли бы представлять угрозу для американских подразделений, которые работают с представителями Сирийских демократических сил. «Мы собираемся предотвратить односторонние вторжения, которые опять-таки расстроили бы взаимные интересы, которые объединяют Соединенные Штаты, Турцию и Сирийские демократические силы в отношении северной Сирии», – сказал Эспер.