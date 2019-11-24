ИА «Ореанда-Новости» Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что американские войска находятся на нефтяных объектах на территории Сирии для того, чтобы они не перешли под контроль членов террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).

По словам политика, в Белом доме не верят в способность Сирии защитить нефтяные месторождения. «В последний раз, когда у режима были эти месторождения, ИГ смогла примерно за 15 минут забрать их обратно», – сказал О’Брайен.

Политик также отметил, что средства с дохода от добычи расходуются на поддержку сирийских курдов. По его словам, эти деньги необходимы для продолжения борьбы с ИГ и для оказания помощи беженцам.