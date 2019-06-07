ИА «Ореанда-Новости» Власти США приняли решение больше не принимать турецких пилотов для обучения полётам на новейших истребителях-бомбардировщиках F-35. Данная мера принята в связи с переговорами представителей двух стран, на которых Белый дом настаивает на том, чтобы Турция отказалась от приобретения зенитно-ракетного комплекса С-400 российского производства.

В настоящее время на американской авиабазе в штате Аризона проходят обучение четыре лётчика из Турции. Два пилота работают инструкторами. Обучение также проходят 20 представителей технического персонала. В отношении них решение пока не принято.

Вашингтон настаивает на том, что С-400 несовместимы со стандартами, принятыми в Североатлантическом альянсе. США угрожают турецкой стороне санкциями, если поставки в турецкую армию будут осуществляться российского вооружения. Одной из возможных ограничительных мер является приостановление либо отмена процесса поставок F-35 Анкаре.