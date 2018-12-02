ИА «Ореанда-Новости» Госдепартамент США анонсировал вторую часть санкций против России в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте этого года в Солсбери.

По заявлению Госдепа Соединенные штаты не хотят прибегать к новым ограничениям, но Россия для этого должна убедить, что не будет нарушать положения международного права и закон о контроле над биологическим и химическим оружием и запрете его военного применения от 1991 года.

Как заявили в ведомстве: «Мы не предвосхищаем решения о санкциях, но намерены выполнять требования законодательства». Ранее в Госдепартаменте пообещали, что новые санкции против России будут выбраны с осторожностью.

На прошлой неделе Министр финансов и первый вице-премьер Антон Силуанов выразил надежду на то, что США не будет вводить санкции на госдолг России, но также отметил, что если США все же примет решение о введении второго пакета санкций, больших рисков от их введения он не видит.

«Основная наша защита — профицит и отсутствие необходимости значительных объемов заимствований для финансирования долга», — сказал Министр финансов.

Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что Великобритания пытается привлечь как можно больше Европейских стран, чтобы те поддержали санкции против России.

«Забавно, как после Солсбери, да и до сих пор, британские представители носятся по всей Европе и требуют, чтобы страны ЕС присоединялись к санкциям», – сказал Лавров. Также он заявил, что ущерб от санкций составил около 100 миллиардов долларов. «Мы понимаем, что санкции — это реальность. Не мы заваривали эту кашу, и мы не будем умолять наших коллег в Европе или где бы то ни было еще их отменять. Конечно, они наносят ущерб и тем, и другим. По подсчётам экспертов, общий ущерб для всех от санкций составил около ста миллиардов долларов», – сообщил Сергей Лавров.

Напомним, что первый пакет санкций против России по «делу Скрипалей» был введён 27 августа. С этого времени в России введён ряд запретов в военной сфере, запрет на продажу оружия, также на экспорт товаров и технологий двойного назначения.