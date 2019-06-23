ИА «Ореанда-Новости» Газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп утвердил проведение кибератаки на иранские компьютерные системы по управлению запуском ракет.

Есть данные, что при этом была нарушена работа компьютеров, при помощи которых обеспечивается контроль за запуском иранских ракет. В публикации особо отмечен тот факт, что кибератака не повлекла гибель ни среди военных, ни среди мирных жителей.

Журналисты издания сообщили, что командование США планировало данное мероприятие на протяжении нескольких «недель, если не месяцев». Подготовка атаки координировалась агентами Центрального разведывательного управления и представителями военной организации, осуществляющей свою деятельность на всём Ближнем Востоке.

Американская администрация и киберкомандование США не представили комментариев по этому поводу. Пресс-секретарь министерства обороны Элисса Смит заявила, что она не вправе обсуждать деятельность американских военных в киберпространстве из соображений безопасности.