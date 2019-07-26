ИА «Ореанда-Новости» Член Сената США Линдси Грэм заявил, что он по просьбе президента США Дональда Трампа обратился к министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу с просьбой не вводить в строй российские зенитные ракетные комплексы С-400. Если просьба будет выполнена, Вашингтон не станет вводить санкции против Анкары.

«Я в числе тех, кто считает, что если они не введут в строй С-400, не надо будет вводить санкции. […] Мой посыл Турции был такой: давайте оставим уже С-400 и начнём переговоры о соглашении о свободной торговле», – сказал политик.

Поставки С-400 в Турцию начались 15 июля 2019 года. Договор на сумму 2,5 миллиарда долларов был подписан ещё в 2017 году. США требовали отказаться от контракта и приобрести вместо российских систем американские комплексы Patriot. В случае отказа Белый дом угрожал отменить поставки новейших истребителей F-35, но власти Турции не пошли на уступки.