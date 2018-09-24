ИА «Ореанда-Новости». В администрации президента Соединённых Штатов Дональда Трампа посчитали важным предупредить Россию вовремя отказаться от поставок в Сирию зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон высказался, что эти действия могут привести к значительной эскалации напряжённой ситуации в регионе и что он до последнего надеется на благоразумие российской стороны.

Как отметил Болтон, Израиль имеет полное право на самооборону от агрессивного поведения Ирана, но Соединённые Штаты при этом делают всё возможное, чтобы снизить напряженность и свести к минимуму вероятность новых крупных боевых действий, а потому американская сторона считает поставку С-300 большой ошибкой. По его словам, президента Дональда Трампа также беспокоит судьба и безопасность американских сил, которые в настоящий момент находятся в регионе.

Дополнительные меры безопасности были приняты Россией сегодня, 24 сентября, в связи с гибелью экипажа самолёта Ил-20 в Сирии 17 сентября из-за некорректных действий израильских военных.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу выступил с заявлением, что в течение двух недель на том же месте размещён зенитный ракетный комплекс С-300, а все ближайшие командные пункты сирийских соединений ПВО будут оснащены российскими автоматическими системами, распознающими российские самолёты, а средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) начнут противодействовать авиации, атакующей объекты в Сирии.

Шойгу подчеркнул, что все меры безопасности приняты в соответствии с личным поручением президента РФ Владимира Путина. Сразу после гибели экипажа глава государства заявил, что Россия просто обязана принять ответные меры, которые «заметят все».

Он отметил, что в 2013 году по просьбе израильской стороны Россия приостановила поставку в Сирию комплекса С-300, который был подготовлен к отправке, а сирийские военнослужащие прошли соответствующую подготовку.

Белый дом, Госдепартамент и Пентагон заявления Шойгу о поставке комплексов и об ответных мерах в целом оставили без комментариев.