ИА «Ореанда-Новости» Заместитель государственного секретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что американские власти обсуждают с союзниками возможность развёртывания ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Любое решение относительно этого региона будет принято в рамках консультаций с нашими союзниками, это не одностороннее решение США», – заявила Томпсон. Она также указала на то, что партнёры и союзники Белого дома «положительно отреагировали» на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В Вашингтоне надеются, что Китай наряду с США и Россией примет участие в консультациях по новым договорённостям в сфере контроля над вооружениями.