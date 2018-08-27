ИА «Ореанда-Новости». Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в понедельник сообщил о том, что Соединённые Штаты в настоящий момент наращивают число носителей крылатых ракет в ближневосточном регионе для удара по правительственным силам Сирии после планирующейся провокации с якобы применением химоружия в провинции Идлиб.

Конашенков напомнил о том, что 25 августа в Средиземное море вошли корабли военно-морского флота США, оснащённые ракетами, радиус действия которых охватывает всю территорию Сирии и позволяет нанести удар по любой точке страны. Ещё ранее в Персидском заливе обосновался американский эсминец, на вооружении которого находится арсенал крылатых ракет, а на авиабазу, расположенную в Катаре, прибыл американский стратегический бомбардировщик.

Генерал уточнил, что такие действия со стороны Америки являются прямым доказательством серьёзности намерений воспользоваться инсценировкой боевиков "Хайат Тахрир аш-Шам" с активным участием британских спецслужб в провинции Идлиб с якобы "применением химического оружия" сирийскими правительственными силами. Такая провокация – лишь повод для Соединённых Штатов, Великобритании и Франции нанести ракетно-авиационный удар по Сирии, а в частности по ряду государственных и экономических объектов.

Министерство обороны располагает информацией о том, что запрещённая в России группировка "Джебхат ан-Нусра" готовит провокацию в городе Джиср Эш-Шугур, куда уже доставляет ёмкости с хлором, а затем вывозит в деревню Халлюз, расположенную в нескольких километрах от города.

К городу постепенно стягивается и другая группировка, состоящая из специально обученных прежде боевиков. У Минобр есть данные о том, что они обучались обращению с отравляющими веществами под руководством специалистов британской частной военной компании "Олива". Данная группа призвана симитировать спасение пострадавших от химоружия в облачении пресловутых "Белых касок".