ИА «Ореанда-Новости». Американскими властями в список северокорейских санкций был внесён российский коммерческий банк из третьей сотни “Агросоюз”.



Информация об этом размещена на официальном сайте Министерства финансов Соединённых Штатов Америки. Также Управлением по контролю над иностранными активами в список были включены одна китайская и одна северокорейская организации — Dandong Zhongsheng Industry&Trade Co, расположена в китайском городе Даньдуна и Korea Ungum Corporation, которая находится в столице КНДР.



Информация об этом размещена на официальном сайте Министерства финансов Соединённых Штатов Америки. Также Управлением по контролю над иностранными активами в список были включены одна китайская и одна северокорейская организации — Dandong Zhongsheng Industry&Trade Co, расположена в китайском городе Даньдуна и Korea Ungum Corporation, которая находится в столице КНДР.

Кроме того, Министерством финансов Соединённых Штатов были введены ограничительные меры против 47-летнего гражданина Корейской Народно-Демократической Республики Йонга Вона, который в настоящее время, по сведениям ведомства, находится на территории российского государства. По данным представителей американского финансового ведомства, он представляет северокорейский Внешторгбанк КНДР в российской столице, а также способствует проведению крупных транзакций через “Агросоюз” в КНДР.





Представители Минфина Соединённых Штатов поясняют, что причиной ограничительных мер стали нарушения режима американских санкций и резолюций Совета безопасности Организации Объединённых Наций против Корейской Народно-Демократической Республики. По словам главы Министерства финансов США Стивена Мнучина, американские власти продолжат наблюдать за соблюдением ограничительных мер США и ООН и будут и перекрывать потоки незаконных доходов в Северной Корее.



Министр финансового ведомства заявил, что санкции не будут отменены до тех пор, пока власти США не добьются “окончательной и полностью подтвержденной денуклеаризации КНДР”.





Организации Dandong Zhongsheng Industry&Trade Co и Korea Ungum Corporation, включённые в обновлённый список санкций, также были обвинены в проведении операций с северокорейским Внешторгбанком.





Согласно данным портала banki.ru, российская кредитная организация находится на 203 позиции по объёмам активов в банковской системе росийского государства (11,35 млрд руб.).





Напомним, в конце первого летнего месяца текущего года американским лидером Дональдом Трампом было принято решение о продлении санкция против КНДР ещё на год в рамках законопроекта “О международных чрезвычайных экономических полномочиях”.