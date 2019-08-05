ИА «Ореанда-Новости» Руководитель пресс-службы Государственного департамента США Морган Ортэгус заявила, что Белый дом обеспокоен намерением турецких войск провести военную операцию восточнее реки Евфрат в Сирии и что власти США считают подобные действия неприемлемыми.

«Такие односторонние военные действия на северо-востоке Сирии вызывают серьёзную обеспокоенность, особенно когда американские военнослужащие могут находиться поблизости, пока продолжаются наши и местные сирийские совместные операции против остатков ИГ (террористическая организация «Исламское государство», запрещенная в России. – Ред.). Мы сочли бы любое подобное действие неприемлемым и, таким образом, вновь призываем Турцию работать с нами над совместным подходом», – сказала Ортэгус.

Глава пресс-службы также отметила, что власти США «продолжают интенсивные дискуссии с Турцией о зоне безопасности». По её словам, «любые несогласованные военные операции Турции подорвут этот общий интерес».