08.03.2020, 21:54
Стали известны полномочия Медведева на новой должности
ИА «Ореанда-Новости». Владимир Путин подписал указ, который определяет задачи зампреда Совбеза Дмитрия Медведева. Документ можно посмотреть на портале правовой информации.
Согласно данной бумаге, Медведев должен организовывать совместную работу Совета безопасности с федеральными, региональными и местными органами государственной власти, а также с аналогичными ведомствами зарубежных стран и общественными объединениями.
Он также примет участие в разработке внешнеполитического курса РФ, в становлении кадровой политики государства. Помимо этого, бывший премьер-министр будет контролировать исполнение наказаний и поручений президента в области государственной службы в интересах обеспечения национальной безопасности.
Согласно данной бумаге, Медведев должен организовывать совместную работу Совета безопасности с федеральными, региональными и местными органами государственной власти, а также с аналогичными ведомствами зарубежных стран и общественными объединениями.
Он также примет участие в разработке внешнеполитического курса РФ, в становлении кадровой политики государства. Помимо этого, бывший премьер-министр будет контролировать исполнение наказаний и поручений президента в области государственной службы в интересах обеспечения национальной безопасности.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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