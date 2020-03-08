ИА «Ореанда-Новости». Владимир Путин подписал указкоторый определяет задачи зампреда Совбеза Дмитрия МедведеваДокумент можно посмотреть на портале правовой информации.

Согласно данной бумагеМедведев должен организовывать совместную работу Совета безопасности с федеральнымирегиональными и местными органами государственной властиа также с аналогичными ведомствами зарубежных стран и общественными объединениями.

Он также примет участие в разработке внешнеполитического курса РФв становлении кадровой политики государстваПомимо этогобывший премьер-министр будет контролировать исполнение наказаний и поручений президента в области государственной службы в интересах обеспечения национальной безопасности.