ИА «Ореанда-Новости» На официальном сайте Верховной рады Украины появились сведения о том, в какие профильные комитеты вошли те или иные известные политики.

Бывший президент страны, ныне депутат от фракции «Европейская солидарность» Пётр Порошенко стал членом комитета по вопросам интеграции с Европейским союзом.

Музыкант Святослав Вакарчук, глава партии «Голос» и член одноимённой фракции, вошёл в состав комитета внешней политики и межпарламентского сотрудничества. В том же комитете работает бывший вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

Бывший спикер парламента Андрей Парубий («Европейская солидарность») стал членом комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Бывший премьер-министр Украины, лидер политической партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко вошла в состав комитета, курирующего социальную политику и защиту прав ветеранов.