ИА «Ореанда-Новости» Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что главными темами, которые обсуждались на встрече Совета Россия – НАТО в Брюсселе, были «отсутствие прогресса» по Минским соглашениям, которые посвящены урегулированию конфликта в Донбассе, а также «напряжённость в Азовском море и вокруг него».

Столтенберг отметил, что ситуация на Украине «остаётся первым пунктом обсуждения». Политик сообщил, что члены военного блока вновь обратились к Кремлю с призывом освободить украинских моряков и военные суда, которые были задержаны российскими пограничниками осенью 2018 года, однако, как сказал генсек, «по этим вопросам у НАТО и России сохраняются принципиальные разногласия».