Ранее на этой неделе таможня и Пограничная охрана (CBP) объявили о планах возвести более 150 миль 30 – футовой пограничной стены в Аризоне, Нью-Мексико и Калифорнии-в дополнение к продолжающимся строительным работам по меньшей мере на 15 объектах в этих штатах и Техасе.Это заявление было сделано вскоре после того, как Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране, на фоне растущей критики по поводу его борьбы с эпидемией коронавируса, которая, похоже, будет стоить миллиарды, если не триллионы долларов.