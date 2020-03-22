22.03.2020, 10:20
Строительство стены на границе США и Мексики продолжается, несмотря на пандемию
ИА «Ореанда-Новости». Администрация Трампа наращивает строительство своей многомиллиардной южной пограничной стены, несмотря на стремительно нарастающую эпидемию коронавируса, которая грозит тысячам американцев и может ввергнуть страну в экономический спад.
Ранее на этой неделе таможня и Пограничная охрана (CBP) объявили о планах возвести более 150 миль 30 – футовой пограничной стены в Аризоне, Нью-Мексико и Калифорнии-в дополнение к продолжающимся строительным работам по меньшей мере на 15 объектах в этих штатах и Техасе.
Это заявление было сделано вскоре после того, как Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране, на фоне растущей критики по поводу его борьбы с эпидемией коронавируса, которая, похоже, будет стоить миллиарды, если не триллионы долларов.
Ранее на этой неделе таможня и Пограничная охрана (CBP) объявили о планах возвести более 150 миль 30 – футовой пограничной стены в Аризоне, Нью-Мексико и Калифорнии-в дополнение к продолжающимся строительным работам по меньшей мере на 15 объектах в этих штатах и Техасе.
Это заявление было сделано вскоре после того, как Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране, на фоне растущей критики по поводу его борьбы с эпидемией коронавируса, которая, похоже, будет стоить миллиарды, если не триллионы долларов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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