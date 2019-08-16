ИА «Ореанда-Новости» Московский городской суд отказал кандидату Илье Яшину в регистрации в качестве депутата городской думы.

Яшин просил суд признать недействительными решения окружной и городской избирательных комиссий, а также Центральной избирательной комиссии об отказе в регистрации и допустить его к участию в выборах.

Ранее Яшин не был допущен до выборов по решению окружного избиркома, который признал недействительными 11,4 % сданных им подписей при допустимом максимуме в 10 %. Претендент обжаловал решение окружного избиркома в городской комиссии, но её представители отклонили жалобу. Центризбирком также признал недействительными 505 подписей из 4936, и для регистрации не хватило 76 подписей.

В связи с данными решениями Яшин призвал главу Центризбиркома Эллу Памфилову отменить назначенные на 8 сентября выборы в Московскую городскую думу и перенести их на конец осени, при этом обеспечив участие в них представителей оппозиционных движений. Памфилова заявила, что для этого должны быть «серьёзные основания», а пока их нет.