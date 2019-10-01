ИА «Ореанда-Новости» Коптевский районный суд города Москвы принял решение о частичном удовлетворении иска государственного бюджетного учреждения «Автомобильные дороги» («Автодор») к представителям оппозиции.

Ответчикам, среди которых основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный, координатор его московского штаба Олег Степанов, юрист ФБК Любовь Соболь, директор фонда Иван Жданов, а также Илья Яшин и Александр Соловьёв, предписано возместить более 3,4 миллиона рублей убытков вследствие несанкционированной акции протеста, которая состоялась в Москве 27 июля.

В то же время суд отклонил аналогичные исковые требования к руководителю отдела расследований ФБК Георгию Албурову.