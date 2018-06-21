ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Верховном суде России пояснили, что митинги, шествия и акции будут считаться разрешёнными и согласованными с местными властями в том случае, если после того, как их уведомили, не внесли в течении трёх дней предложений изменить формат мероприятия, время или место проведения. Эти положения есть в постановлении суда РФ, где разъясняются спорные вопросы по поводу проведения подобных публичных мероприятий.

В законах о митингах имеются чёткие сроки. Если от властей организаторам митинга или шествия в течение трёх дней не пришло никаких правок, это значит, что мероприятие можно проводить – оно согласовано. Предложения от властей по истечении трёх дней недопустимы, даже если эти дни выпали на выходные.

Но есть исключение, когда организатор массового мероприятия сам уклоняется от получения правок и предложений.

При этом власти могут использовать все возможные способы связи и доставки своих правок и предложений, чтобы это позволило в указанный срок (три дня до дня проведения) донести информацию до сведения организатора. Причём факт донесения информации до адресата должен быть зафиксирован.

Для организаторов есть также чёткие сроки. Уведомить власти о проведении публичных мероприятий необходимо не ранее дня, после которого останется 15 дней до проведения, но не позднее дня, после которого останется 10 дней до проведения. То есть от 15 до 10 дней до дня демонстрации, шествия или митинга.

При этом в случае, если последний день уведомления выпадает на выходные, необходимо подать заявление раньше – в рабочий день. Ели организатор просрочил, подал позже, то власти имеют право не рассматривать обращение. Но обязаны уведомить об этом, так как у организатора есть право на повторное обращение.

Для оспаривания отказа или предложений по изменению места, времени или формата мероприятия сроки сократились, об этом напомнили в Верховном суде.

При этом незаконные отказ в проведении демонстрации, шествия или митинга, воспрепятствование проведению является административным нарушением.



