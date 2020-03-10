ИА «Ореанда-Новости». Олег Коршуновобвиняемый в хищении денегвыделенных из бюджетаосуждён в Замоскворецком судеБывший замглавы ФСИНа также экс-замначальника управления тылового обеспечения Светлана Алексеева  и начальник отдела автобронетехники того же управления Алексей Данилов проходили по делу о присвоении государственных средств при подписании договора о поставках сахара и горюче-смазочных элементов.
Стоит отметитьчто прошлым летом Коршунов уже был приговорён к 7 годам колонии за точто растратил 263 млнрублейТогда деньги предназначались для приобретения обуви заключенным.