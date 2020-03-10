10.03.2020, 13:14
Суд признал виновным экс-замглавы ФСИН Коршунова по делу о растрате
ИА «Ореанда-Новости». Олег Коршунов, обвиняемый в хищении денег, выделенных из бюджета, осуждён в Замоскворецком суде. Бывший замглавы ФСИН, а также экс-замначальника управления тылового обеспечения Светлана Алексеева и начальник отдела автобронетехники того же управления Алексей Данилов проходили по делу о присвоении государственных средств при подписании договора о поставках сахара и горюче-смазочных элементов.
Стоит отметить, что прошлым летом Коршунов уже был приговорён к 7 годам колонии за то, что растратил 263 млн. рублей. Тогда деньги предназначались для приобретения обуви заключенным.
Стоит отметить, что прошлым летом Коршунов уже был приговорён к 7 годам колонии за то, что растратил 263 млн. рублей. Тогда деньги предназначались для приобретения обуви заключенным.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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