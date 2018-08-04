ИА «Ореанда-Новости». Федеральным судом в Соединённых Штатах Америки было отклонено прошение гражданки Российской Федерации Марии Бутиной, находящейся под арестом на территории Вашингтона, с требованием снять с неё все обвинения о работе в качестве иностранного агента. Суд не рассмотрел документы, они были отклонены из-за технической ошибки. По словам адвоката обвиняемой Роберта Дрисколла, защитой не было подано прошение. Данную ситуацию он назвал попыткой вмешательства.



Об этом информируют американские средства массовой информации.



Об этом информируют американские средства массовой информации.

Мария Бутина была задержана сотрудниками американских правоохранительных органов 15 числа прошлого месяца на территории Вашингтона. Министерство юстиций Соединённых Штатов обвиняют россиянку в незаконных действиях, которые якобы совершались ею в интересах правительство российского государства. Также, по мнению американских властей, задания Мария Бутина получала от высокопоставленного российского политического деятеля. Позже представителями Федеральной прокуратуры Соединённых Штатов было сделано заявление о том, что гражданка России подозревается в связи со спецслужбами РФ. Согласно версии обвинения, Марией Бутиной поддерживались контакты с российскими “олигархами”.





В американских средствах массовой информации размещались сообщения, согласно которым на территории российского государства обвиняемая занимала должность помощницы заместителя главы Центрального банка РФ Александра Торшина, когда он входил в Совет Федерации. Мария Бутина и Александр Торшин являлись членами организации “Право на оружие” и выступали за снятие запретов в области владения оружием на территории Российской Федерации.





Российскими властями было сделано заявление о том, что задержание Марии Бутиной было совершено из политических мотивов, назвав обвиняемую “политзаключённой”. По словам заместителя главы департамента информации и печати Министерства иностранных дел Артёма Кожина, власти российского государства потребовали немедленно отпустить Марию Бутину.





Отметим, гражданке Российской Федерации грозит наказание в виде пятнадцати лет лишения свободы.



В пятницу, 3 августа, официальным представителей Министерства иностранных дел России Марией Захарово было отмечено, что россиянку, которую держат под арестом в Вашингтоне по подозрению в шпионаже, содержат в условиях, оставляющих желать лучшего.