ИА «Ореанда-Новости». Госдума перечислила законы и изменения, которые вступят в силу в этом месяце.

С первого ноября 2019 года в России частично изменится законодательство. Нововведения коснутся разных сфер. Самым нашумевшим проектом, который начнет действовать в нынешнем месяце, стал закон о «суверенном интернете».

Большинство пользователей сети после анонсирования законопроекта пришли к выводу, что с новыми изменениями, россиян отрежут от остальной мировой сети. Жители страны ожидали изоляции интернета. Однако суть проекта не в этом. С первого ноября будет создан специальный центр мониторинга, который будет отслеживать неполадки в сети. Также на него возлагаются функции обеспечения доступности интернета, на случай, если возникнут какие-либо угрозы.

Также были пересмотрены некоторые положения ПДД. С начала месяца к автобусам и грузовым автомобилям ужесточатся требования. Теперь машины должны быть оснащены тахографами. Они должны следить за графиком водителя. Неимение такового наказывается штрафом. Кроме того, заработает новое приложение «Помощник ОСАГО». Оно поможет оформлять европротокол при ДТП.

Изменения коснутся и мигрантов. С первого ноября власти вводят бессрочный вид на жительство. Продлевать его будет нужно лишь после 14, 20 и 45 лет, а также в случае износа.

Молочная продукция отныне должна будет проходить ветеринарную сертификацию. Она проводится в электронном формате. Измененфия затронут все товары данной категории. На ценах нововведение сказаться не должно.

Изменятся правила деятельности МФО. Микрофинансовым организациям запрещено выдавать денежные средства под залог недвижимости. Исключения возможны только тогда, когда речь заходит о предпринимательской деятельности.

«Паломники» и «паломничество» войдут в российское законодательство. Новый закон должен защитить эту категорию людей от мошенников при поездках и отделить от них обычных туристов.