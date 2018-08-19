ИА «Ореанда-Новости». В подмосковной Балашихе 18-летний Роман Шингаркин, сын экс-депутата Государственной Думы Российской Федерации от Либерально-демократической партии России, покончил жизнь самоубийством.

Сообщается, что тела молодого человека и его 17-летней девушки, которая также решила покончить с собой вместе с Романом, были найдены на тротуаре рядом с жилым многоэтажным домом.



Стало известно, что пара сбросилась с высоты 14го этажа. Согласно одним источникам, молодые люди были скованы одними наручниками. Иные утверждают, что только руки Романа Шингаркина были зафиксированы во время прыжка. Причина применения наручников пока не выяснена. Также не сообщается имя девушки, которая спрыгнула вместе с сыном депутата.

Выяснилось, что перед самоубийством молодой человек опубликовал предсмертную запись на своей странице ВКонтакте. В ней Шингаркин-младший писал о том, что решение уйти из жизни он принял самостоятельно.



На это его толкнула не политическая жизнь, в которой молодой человек принимал активное участие, и также не карьера его отца.



Роман признался, что, несмотря на свое внешнее спокойствие, внутри он постоянно испытывал некие переживания.



Сообщается, что конкретной причины для самоубийства у молодого человека не было. Это была совокупность факторов, вызванных личными проблемами Романа Шингаркина.

Напомним, что имя Романа Шингаркина распространилось в средствах массовой информации в Российской Федерации и за рубежом из-за его активного участия в политической жизни страны.



Так во время несогласованного митинга против коррупции в Москве, который прошел под руководством Алексея Навального, молодой человек залез на фонарный столб еще с одним из митингующих.



Фотографии Шингаркина на столбе стали своеобразным символом проведенной акции главного оппозиционера действующей власти в Российской Федерации. Ранее сообщалось, что после задержания полицией молодого человека, из отделения его забирал отец Максим Шингаркин, экс-депутат Государственной Думы.

Также отмечается, что после того случая молодой человек старался не привлекать особого внимания к своей персоне. Роман Шингаркин был наблюдателем на выборах президента Российской Федерации в марте 2018 года. Однако никакой оппозиционной активности со стороны Шингаркина-младшего зафиксировано не было.

На данный момент ведется расследование по делу о самоубийстве Романа Шингаркина. Специальные службы выясняют все подробности данного дела.