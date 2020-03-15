ИА «Ореанда-Новости». Депутат Валентина Терешкова рассказала, что получает благодарности за «сохранение Путина». Соответствующее заявление она сделала в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

Терешкова отметила, что получает огромное количество писем с благодарностями за то, что «сказала о сохранении Владимира Путина». Население России помнит, в каком состоянии была страна, когда Путин вступил на президентский пост. Он «буквально собирал по частицам», заявила депутат.

Терешкова подчеркнула, что страна стала мощной и единой, а также приобрела огромный авторитет.

Валентина Терешкова во вторник предложила поправку, которая позволит действующему президенту участвовать в новых президентских выборах.