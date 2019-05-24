ИА «Ореанда-Новости» Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что покинет поста главы Консервативной партии 7 июня.

Политик заявила об отставке под влиянием соратников по партии, в том числе членов правительства, не одобряющих обновленным соглашением с Европейским союзом, заключённым Мэй по поводу прекращения членства страны в этой организации. Теперь Мэй должна освободить должность премьер-министра.

Процесс выборов нового премьера официально начнётся после 7 июня. Основным кандидатом считается экс-глава министерства иностранных дел Борис Джонсон. Другие претенденты – бывший спикер Палаты общин Андреа Лидсом, действующий министр иностранных дел Джереми Хант и руководитель министерства внутренних дел Саджид Джавид.

До избрания нового лидера Мэй будет временно исполнять обязанности главы правительства.