ИА «Ореанда-Новости» Американская газета The New York Times обнародовала секретные документы Коммунистической партии Китайской Народной Республики, в которых речь идёт о мерах по перевоспитанию представителей национальных меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

По утверждению журналистов, документы были предоставлены китайским чиновником, не пожелавшим раскрыть своё имя. В них содержатся рекомендации по поводу того, как следует отвечать на запросы родственников пропавших уйгуров, которых, как предполагается, поместили в так называемые воспитательные лагеря.

Из предписаний следует, что родственникам нужно отвечать, что уйгуры находятся в учреждённой правительством «учебной школе», которую они «не могут покинуть». «Если они не пройдут обучение и подготовку, они никогда не будут полностью понимать опасность религиозного экстремизма», – именно так чиновники должны разъяснять исчезновение людей.

В октябре министерство торговли США внесло в «чёрный список» 28 китайских организаций, нарушающих, по их мнению, права мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном регионе.

Впоследствии государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что сотрудники Госдепартамента постоянно регистрируют факты «преследования, заключения под стражу и произвольных задержаний» уйгуров властями КНР.