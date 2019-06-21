ИА «Ореанда-Новости» Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп 20 июня после того, как был сбит американский беспилотный летательный аппарат, утвердил нанесение ударов по территории Ирана, но через некоторое время отменил данное распоряжение.

Среди намеченных целей были радары и ракетные батареи. К моменту поступления приказа об отмене атаки суда уже заняли позиции, а самолёты были подняты в воздух.

В Белом доме и министерстве обороны отказались дать комментарии по этому поводу.

Представители иранского Корпуса стражей исламской революции заявили, что американский беспилотник был атакован, когда вошёл в воздушное пространство страны. США сначала отрицали наличие своих дронов в районе инцидента, но спустя некоторое время сообщили, что летательный аппарат был сбит над нейтральной территорией. Трамп назвал случившееся «большой ошибкой» иранских властей. На вопрос о том, будут ли США в ответ атаковать какие-либо объекты в Иране, ответил, что «вы скоро узнаете». Позже хозяин Белого дома допустил, что дрон мог быть атакован в результате ошибки.