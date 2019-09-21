ИА «Ореанда-Новости» Американская газета The Washington Post со ссылкой на свой источник сообщила, что президент США Дональд Трамп заявил о бессмысленности активности Вашингтона на Украине. По мнению политика, такая деятельность раздражает российскую сторону, в то время как с Москвой следует выстраивать дружеские отношения.

«Позиция президента, по сути, заключается в том, что нам необходимо признать тот факт, что Россия должна быть нашим другом, и кого вообще волнует Украина?» – приводит издание слова своего собеседника.

В публикации также указывается, что Трамп отказывается назначить конкретную дату встречи в Вашингтоне с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом помощники хозяина Белого дома настаивают на необходимости проведения переговоров двух лидеров.