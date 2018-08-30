ИА «Ореанда-Новости». Журнал Forbes впервые опубликовал рейтинг самых влиятельных россиян в 2018 году. Возглавил этот список президент Владимир Путин.



Эксперты оценили чиновников, силовиков, политиков, топ-менеджеров и бизнесменов по нескольким параметрам, в том числе по приближённости к Владимиру Путину и возможности влиять на жизнь людей. В рейтинг вошли 100 самых влиятельных россиян.

При этом Владимир Путин возглавил рейтинг автоматически, потому что он находится на втором месте в глобальном рейтинге самых влиятельных людей мира, поясняют составители российского рейтинга. На первом месте этого рейтинга председатель Китая Си Цзиньпин, а президент США Дональд Трамп занял третье место.

На втором месте рейтинга за президентом следует Герман Греф – президент и председатель правления Сбербанка.

Третье место занял Алексей Миллер – председатель правления «Газпрома». На четвёртом Игорь Сечин – председатель правления «Роснефти», пятёрку лидеров закрывает Дмитрий Медведев – премьер-министр России.



В десятке лидеров также Владимир Богданов (гендиректор «Сургутнефтегаза»), Эльвира Набиуллина (председатель российского Центробанка), Александр Бортников (директор ФСБ), Олег Белозеров (гендиректор РЖД) и Вагит Алекперов (президент ЛУКОЙЛа). Это шестое – десятое места соответственно.

Мэр Москвы Сергей Собянин расположился в рейтинге на 13 месте, он стал самым влиятельным среди глав регионов страны. А самым влиятельным российским министром назвали главу Минфина и первого вице-премьера Антона Силуанова, он на 16-й строчке списка.

Самый влиятельный сотрудник СМИ, по версии составителей, Олег Добродеев, он является генеральным директором ВГТРК. В списке он на 71-м месте.

Среди депутатов Государственной думы самый влиятельный Вячеслав Володин, который на 83-м месте ТОП-100. Он обогнал председателя КПРФ Геннадия Зюганова больше, чем на десять строчек. Зюганов на 97-м месте.

На сотом месте, замыкающем рейтинг самых влиятельных россиян, находится Владимир Жириновский, представитель ЛДПР.