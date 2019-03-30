ИА «Ореанда-Новости» Не так давно, США ввели очередные санкции в виде дополнительных пошлин на экспорт из России стали и алюминия, на что правительство РФ собирается применить ответные меры, в виде дополнительных пошлин на импорт товаров, имеющих аналоги на российском рынке, из США.

Министр экономического развития пока не оглашает список товаров, которые будут затронуты решением о введении доппошлин.

В прошлом году США ввели импортные пошлины: 25% для стали и 10% для алюминия, которые уже действуют в отношении продукции из Китая, России, Японии и других стран..

России 22 мая уведомила ВТО, что ответные ограничения в отношении товаров из США оцениваются на сумму до $537,6 млн (25-процентная пошлина на $1,512 млрд экспорта стали из РФ и 10-процентная пошлина на $1,646 млрд экспорта алюминия из РФ).

Согласно правилам, Россия может ввести ограничения на эту сумму в отношении товаров из США в течение 30 дней после уведомления ВТО. Конкретные меры, согласно уведомлению, будут действовать до тех пор, пока США не отменят свои защитные меры.