24.08.2019, 12:39
Трамп готов к торговым переговорам с Китаем
ИА «Ореанда-Новости». Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что по-прежнему готорв к переговорам с Китаем. Несмотря на увеличение пошлин на ввоз китайской продукции, президент говорит, что "полностью открыт к переговорам".
Об этом Трамп написал в своём Twittr-аккаунте, а также рассказал журналистам перед вылетом во Францию на саммит G7.
1 августа США заявили об увеличении 10-процентных пошлин на ввоз товаров из Китая. Также недавно стало известно, что с 1 октября пошлины на товары общей стоимостью $250 млрд вырастут с 25 до 30%.
Об этом Трамп написал в своём Twittr-аккаунте, а также рассказал журналистам перед вылетом во Францию на саммит G7.
1 августа США заявили об увеличении 10-процентных пошлин на ввоз товаров из Китая. Также недавно стало известно, что с 1 октября пошлины на товары общей стоимостью $250 млрд вырастут с 25 до 30%.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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